Google Arama'ya yeni özellik geldi: Sesli Genel Bakışlar

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Google, yenilikçi "Sesli Genel Bakışlar" özelliğini Arama hizmetine genişlettiğini duyurdu.

İlk olarak Google'ın yapay zeka tabanlı not alma asistanı NotebookLM'de tanıtılan bu özellik, en son Gemini modellerinden güç alarak kullanıcılara bilgiyi dinleyerek öğrenme imkanı sunuyor.

ARAMA SONUÇLARINI SESLİ DİNLEME DÖNEMİ

Yeni özellik, Google'ın deneysel programı Labs aracılığıyla kullanılabiliyor. Kullanıcılar, "Gürültü önleyici kulaklıklar nasıl çalışır?" gibi belirli sorgularda, "Ses Özeti Oluştur" düğmesini görecekler.

Bu düğmeye tıklandığında, yapay zeka 40 saniyeye kadar bir sürede arama sonuçlarının sesli bir özetini oluşturuyor. Kullanıcılara, oynatma hızını değiştirebildikleri temel bir ses oynatıcı sunuluyor.

Google, ses oynatıcısında özetlenen bilgilerin nereden alındığını gösteren kaynak web sitelerine bağlantılar da sunacak. Bu, kullanıcıların daha fazla detay için orijinal içeriğe kolayca ulaşmasını sağlayacak.

Bu özellik şu anda yalnızca ABD'de ve İngilizce olarak mevcut. Gelişmenin, Google'ın AI Genel Bakışları'nın haber yayıncılarının web sitesi trafiğini olumsuz etkilediği yönündeki tartışmaların hemen ardından gelmesi ise dikkat çekiyor.