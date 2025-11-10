Google, Atatürk'ü unutmadı: İşte 10 Kasım'a özel doodle...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü olan 10 Kasım'da özel bir doodle hazırladı.

Google'ın Türkiye versiyonundaki ana sayfasında, Atatürk portresinin siyah bir kurdeleyle süslendiği tasarım kullanıcılarla buluştu.

10 Kasım sabahından itibaren google.com.tr adresini ziyaret eden kullanıcılar, arama çubuğunun üzerinde yer alan logosunda bu özel anma tasarımını gördü.

DOODLE'IN ÖNEMİ

Google Doodle'lar, dünya çapında önemli kişileri, tatilleri, olayları ve bilimsel başarıları kutlamak veya anmak için tasarlanıyor.

Türkiye için hazırlanan bu doodle, Atatürk'ün mirasına ve 10 Kasım'ın Türk milleti için taşıdığı derin anlama saygı duruşu niteliği taşıyor.