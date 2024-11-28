Google Chat, artık Google Meet üzerinden sesli toplantıları destekliyor

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Google, kullanıcıların iletişim ve iş birliği deneyimini geliştirmek amacıyla Chat uygulamasına yeni bir özellik ekledi.

Artık Chat kullanıcıları, Google Meet altyapısını kullanarak doğrudan uygulama içinden sesli toplantılar başlatabilecek.

Bu yeni özellik, özellikle hızlıca bir araya gelip bir konuyu görüşmek isteyen ekipler için oldukça kullanışlı olacak.

TOPLANTILAR ÖZELLİĞİ İLE NELER YAPILABİLİR

Toplantılar özelliği, sadece sesli görüşmelerle sınırlı değil. Kullanıcılar, toplantı başladıktan sonra pencereyi yeniden boyutlandırabilir, sürükleyebilir ve hatta ekranlarını paylaşabilirler.

Ayrıca, istenirse sesli görüşmeye video da eklenebiliyor. Bu sayede, Chat kullanıcıları tam bir toplantı deneyimini doğrudan uygulama içinden yaşayabiliyor.

CHAT ARAYÜZÜNDE DEĞİŞİKLİKLER

Toplantılar özelliğinin eklenmesiyle birlikte Chat arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı.

Meet video düğmesi, Chat başlığına taşındı ve kullanıcılar artık tek bir noktadan arama başlatabilir, toplantı düzenleyebilir veya Meet bağlantısı paylaşabilirler.

TOPLANTILAR ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR

Toplantılar özelliği, doğrudan mesajlarda, grup mesajlarında ve alanlarda kullanılabiliyor.

Bir toplantı başlatmak için, sohbet mesajlarının sağ üst köşesindeki video simgesine tıklayıp "Bir toplantı başlat" seçeneğini seçmek yeterli.

Toplantılar varsayılan olarak sadece sesli olarak başlıyor, ancak kullanıcılar istedikleri zaman videoyu açabiliyorlar.

TOPLANTILAR ÖZELLİĞİ NE ZAMAN KULLANIMA SUNULACAK?

Google, Toplantılar özelliğinin 27 Kasım'dan itibaren Chat kullanıcılarına sunulmaya başlandığını duyurdu.

Ancak, özelliğin tüm kullanıcılara ulaşmasının 20 Aralık 2024 tarihine kadar sürebileceği belirtiliyor.