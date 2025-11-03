Google Chrome adres çubuğuna yeni yapay zeka özellikleri geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gemini yapay zekâ teknolojisini tüm hizmetlerine entegre eden Google, şimdi de Chrome'un arama çubuğunda devrim yaratacak özellikler test etmeye başladı.

Şirket, arama kısmında "Yapay Zekâ Modu" gibi özellikleri kullanıma sunmuştu.

Windows Report tarafından fark edilen yeni teste göre, Chrome Canary sürümünde iki yeni yapay zekâ seçeneği ortaya çıktı.

Bu özellikler, kullanıcıların gelişmiş yapay zekâ fonksiyonlarını doğrudan arama çubuğu üzerinden kullanmasına olanak tanıyacak.

NANO BANANA VE DERİN ARAŞTIRMA

Test edilen "Nano Banana" seçeneği, kullanıcıların arama çubuğuna yazdığı metinle ilgili otomatik olarak görsel oluşturmasını sağlayacak. İkinci özellik olan "Derin Araştırma" ise Gemini yapay zekâsından güç alacak.

Bu özellik, karmaşık soruları internette derinlemesine araştırarak kullanıcılara daha detaylı ve güvenilir sonuçlar vermeyi amaçlıyor. Bu iki seçenek, yeni sekme açıldığında arama çubuğunun hemen altında görünecek.

ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA

Chrome'un arama çubuğunu düz arama işlevinden çok daha fazlasına dönüştürecek bu yeni yapay zekâ seçenekleri şimdilik test aşamasında bulunuyor.

Google, kullanıcılardan alacağı geri bildirimlere göre bu özelliklerin gelecekte geniş çapta kullanıma sunulup sunulmayacağına karar verecek.