Google Chrome satılıyor mu: 34,5 milyar dolarlık teklif var

Teknoloji dünyasında kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı.

Yapay zeka destekli arama motoruyla tanınan Perplexity, dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome'u satın almak için resmi bir teklif yaptı.

Bu hamle, Google'ın ABD Adalet Bakanlığı ile devam eden tekel davasının ortasında geldi.

KENDİ DEĞERİNİN İKİ KATI TEKLİF

Perplexity CEO'su Dmitry Shevelenko tarafından doğrulanan teklifin miktarı 34,5 milyar dolar.

Bu rakam, Perplexity'nin 18 milyar dolarlık kendi değerinin neredeyse iki katı olmasıyla dikkat çekiyor.

Shevelenko, tekliflerinin büyük yatırım fonları tarafından tamamen finanse edildiğini ve meşru olduğunu belirtti.

SATIŞIN GERÇEKLEŞMESİ ZOR GÖRÜNÜYOR

Ancak bu dev teklife rağmen analistler satışın gerçekleşme ihtimalini düşük görüyor.

Bunun temel nedenleri, teklifin Chrome gibi bir dev için düşük kalması ve Google'ın en önemli varlıklarından birini, arama alanındaki en büyük rakiplerinden biri olan Perplexity'ye satmasının mantıklı olmaması.