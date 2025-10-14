Google Chrome, sitelerin gönderdiği bildirimleri otomatik kapatacak

Teknoloji devi Google, Chrome kullanıcılarını sevindirecek ve bildirim karmaşasını azaltacak yeni bir özelliği dağıtıma sundu.

Yeni özellik, artık ilginizi çekmeyen internet sitelerinden gelen bildirimleri sizin yerinize otomatik olarak iptal edecek.

CHROME HANGİ BİLDİRİMLERLE İLGİLENDİĞİNİZİ ANALİZ EDECEK

Google'ın açıklamasına göre bu yeni özellik, kullanıcı alışkanlıklarına dayanarak geliştirildi.

Chrome, kullanıcıya giden bildirimlerin hangileriyle etkileşime girdiğini, hangilerini ise görmezden geldiğini otomatik olarak analiz edecek.

Bu analize göre, ilgilenmediğiniz tespit edilen internet sitelerinin bildirim izinleri otomatik olarak kapatılacak.

KULLANICI BİLGİLENDİRİLECEK

Chrome bir sitenin bildirim iznini otomatik olarak iptal ettiğinde, kullanıcıyı bu durumdan haberdar edecek. Bu sayede, istenirse bildirim iznini yeniden açmak kolaylaşmış olacak.

Yeni özellik, Chrome'un Android ve masaüstü versiyonları için kullanıma sunulmuş durumda. iOS platformu içinse henüz bir açıklama bulunmuyor.