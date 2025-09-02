Google Chrome tasarımı yenileniyor: İşte ilk görüntüler

Google, Android'deki en popüler internet tarayıcısı olan Chrome için kullanıcı arayüzünde bir dizi görsel değişikliğe gidiyor.

"Material 3 Expressive" adı verilen yeni tasarım dili, tarayıcıya daha modern ve diğer Google uygulamalarıyla uyumlu bir görünüm kazandırıyor.

YENİLENEN MENÜ VE YÜKLEME ÇUBUĞU

Yeni tasarımda en dikkat çekici değişikliklerden biri, yükleme çubuğunun artık köşeleri yuvarlatılmış bölünmüş bir tasarıma sahip olması.

Üç nokta menüsündeki yenileme ve indirme gibi temel butonlar da daire içine alınarak daha görünür bir şekilde üst kısma taşındı.

TEMAYA UYUMLU SEKMELER

Sekme görünümünde ise yeni sekme butonu yuvarlatılmış bir kare içine alınırken, seçilmeyen sekme gruplarının çerçeve rengi artık telefonun temasına göre değişiyor.

Bu küçük ama etkili değişiklikler, Google Chrome'un genel kullanımını daha modern hale getiriyor.

Bu yenilikler şu anda Chrome'un 139 sürümünde, Pixel 10 gibi belirli cihazlarda ortaya çıkmaya başladı. Güncelleme henüz herkese açılmadı ve kademeli olarak dağıtılıyor.