Google, dünya genelindeki kullanıcılara dolandırıcılık mesajları gönderen Çinli gruba dava açtı

Google, çevrimiçi dolandırıcılara "aptallar için kimlik avı" kitleri ve yazılım desteği sağlayan Çinli grup Lighthouse'a dava açtı.

Teknoloji devi, New York'ta açtığı davada bu örgütün büyük ölçekli kimlik avı kampanyalarını kolaylaştırdığını iddia ediyor.

20 GÜNDE 200 BİN SAHTE SİTE

Google, Lighthouse grubunun sadece 20 gün içinde 200 bin sahte web sitesi oluşturarak bir milyondan fazla kişiyi hedef aldığını belirtiyor.

ABD'de 12,7 milyon ila 115 milyon kredi kartının bu dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirildiği tahmin ediliyor.

TUŞ VURUŞLARINI TAKİP EDİYORLAR

Söz konusu sistem, mağdurları sahte banka veya devlet kurumu sayfalarına yönlendirerek hassas bilgilerini çalmayı amaçlıyor.

Bu sayfalar, kullanıcılar "gönder" tuşuna basmasa bile tuş vuruşlarını takip ederek verileri ele geçirebiliyor.

YASAL DÜZENLEMELERE DESTEK

Google, açtığı bu davayla yasa dışı ağı çökertmeyi ve diğer teknoloji sağlayıcılarını caydırmayı hedefliyor.

Şirket ayrıca dolandırıcılıkla mücadele kapasitesini artıracak federal yasa tasarılarını desteklediğini de duyurdu.