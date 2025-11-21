Google, en gelişmiş görüntü oluşturma modeli Nano Banana Pro'yu tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, önceki Nano Banana modelinin çok daha gelişmiş bir versiyonu olan Nano Banana Pro'yu kullanıcıların beğenisine sundu.

Şirketin en yeni dil modeli programı Gemini 3 ile desteklenen bu sistem, metinleri ve görselleri çok daha ayrıntılı ve doğru bir şekilde işleyebiliyor.

PROFESYONELLER İÇİN HASSAS KONTROLLER

Yeni model, kullanıcılara kamera açıları, aydınlatma, alan derinliği ve renk tonlaması gibi detaylar üzerinde hassas ayar yapma imkanı tanıyor.

Önceki sürümün piksel sınırlarını aşan Nano Banana Pro, 2K ve hatta 4K çözünürlüğünde yüksek kaliteli görüntüler üretebiliyor.

MALİYET ARTTI, KALİTE YÜKSELDİ

Daha yüksek kaliteli sonuçlar veren model, selefine göre daha yavaş çalışıyor ve daha yüksek bir maliyetle sunuluyor.

Orijinal modelde 0,039 dolar olan işlem ücreti, Pro sürümünde 4K görüntüler için 0,24 dolara kadar çıkıyor.

GEMINI UYGULAMASINA VARSAYILAN OLARAK GELDİ

Google, Nano Banana Pro'yu Gemini uygulaması için varsayılan görüntü oluşturma aracı olarak entegre etti. Ancak ücretsiz kullanıcılar için sınırlı bir kullanım hakkı bulunuyor.

Geliştiriciler ise modele Gemini API, Google AI Studio ve yeni IDE Antigravity üzerinden erişebilecek.