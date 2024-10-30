Google, Gboard'da dinamik renk temaları için yeni bir görünümü test ediyor

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Android kullanıcıları için vazgeçilmez bir uygulama olan Gboard, sürekli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler kazanıyor.

Google, son olarak Gboard'un dinamik renk temalarında ufak ama fark edilir bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Bu değişiklik, klavyedeki tuşların renklerini daha sade ve uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

DAHA SADE BİR GÖRÜNÜM

Gboard'un mevcut dinamik renk temasında, harf olmayan tuşlar (shift, ?123, virgül/emoji, nokta, enter ve backspace) ve menü düğmesi için üç farklı renk kullanılıyor.

Google, yeni tasarımda bu tuşlar için dinamik renk paletinden alınan tek bir renk kullanmayı planlıyor. Bu sayede klavyenin daha bütünleşik ve göze daha az batan bir görünüme sahip olması hedefleniyor.

DAHA AZ DİKKAT DAĞITICI

Google, bu değişiklikle kullanıcıların klavyeyi kullanırken daha az dikkatlerinin dağılmasını ve daha rahat bir yazım deneyimi yaşamasını umuyor.

Tek renk kullanımı, klavyenin daha düzenli ve sade görünmesini sağlayarak kullanıcıların yazmaya daha iyi odaklanmasına yardımcı olabilir.

BETA SÜRÜMÜNDE TEST EDİLİYOR

Bu güncellenmiş dinamik renk teması, şu anda yalnızca en son Gboard beta sürümünde (sürüm 14.7.10.x) sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyor.

Google, henüz test aşamasında olan bu yeni tasarımı tüm kullanıcılara sunmadan önce geri bildirimleri değerlendirecek ve gerekli iyileştirmeleri yapacak.