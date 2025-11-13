Google Gemini davalık oldu: Kullanıcı verilerini gözetliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Gemini yapay zeka aracını kullanarak Gmail, Chat ve Meet kullanıcılarının özel iletişimlerini yasa dışı bir şekilde izlemekle suçlanıyor.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davada, şirketin kullanıcı verilerini rızaları dışında topladığı iddia edildi.

GİZLİCE VERİ TOPLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

İddianameye göre Google, ekim ayında Gemini'yi tüm uygulamalarında "gizlice" etkinleştirerek kullanıcıların bilgisi olmadan verilere erişim sağladı.

Kullanıcılar özelliği ayarlardan manuel olarak kapatmadığı sürece, yapay zekanın tüm e-posta geçmişini ve ekleri taradığı öne sürülüyor.

KALİFORNİYA YASALARINI İHLAL ETTİ

Bu durumun, izinsiz dinleme ve kaydetmeyi yasaklayan 1967 tarihli Kaliforniya Gizlilik İhlali Yasası'na aykırı olduğu savunuluyor.

Henüz resmi bir yanıt vermeyen Google'a açılan bu dava, yapay zeka entegrasyonunun gizlilik sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.