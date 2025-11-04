Google, Gemini ve diğer yapay zeka ürünlerinde reklam yayınlamayı planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'ın, Gemini AI sohbet robotu da dahil olmak üzere çeşitli yapay zeka deneyimlerine reklam eklemeyi planladığı bildiriliyor.

Şirketin Ürün Başkan Yardımcısı Robbie Stein, Silicon Valley Girl podcast'ine yaptığı açıklamada bu planı doğruladı.

Stein, öncelikle harika tüketici ürünleri geliştirmeye odaklandıklarını, ancak kullanıcıların bu sistemlerde bazı reklam denemeleri görmeye başladığını söyledi.

YENİ VE ÖZGÜN REKLAM FORMATLARI

Stein, ayrıca Google'ın yapay zeka deneyimleri için "yeni ve özgün reklam formatları" olasılığına da işaret etti.

Bu hamle, Google'ın gelişmiş teknolojilerini abonelik planlarının ötesinde paraya dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak geliyor.

RAKİP OPENAI REKLAMLARI ARAŞTIRIYOR

Yapay zeka sohbet robotlarından reklam geliri elde etmeyi hedefleyen tek teknoloji devi Google değil.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'nin de sohbet robotuna reklam entegre etmek için çalıştığı söyleniyor.

The Information tarafından yayınlanan bir rapora göre OpenAI, kullanıcılar hakkında hatırladığı kişiselleştirilmiş bilgiler olan ChatGPT'nin hafıza özelliğine dayalı reklamlar göstermeyi düşünüyor.