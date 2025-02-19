Google Gemini video oluşturma özelliğine kavuşuyor

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Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, yakında videolar oluşturabilecek gibi görünüyor.

Google uygulamasının kodlarında bulunan ipuçları, Gemini'ye video oluşturma yeteneği kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü gösteriyor.

VİDEO OLUŞTURMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Henüz kesin bir bilgi olmasa da Gemini'nin, kullanıcıların metin istemleri veya diğer girdiler kullanarak video oluşturmasına olanak sağlayabileceği düşünülüyor.

Bu özellik, Google'ın mevcut AI video oluşturma platformu Google Vids ile entegre olabilir.

GOOGLE VİDS'TEN FARKLI OLACAK

Gemini'nin video oluşturma özelliği, Google Vids'ten farklı olacak. Google Vids, kullanıcıları video oluşturma sürecinde yönlendiren bir araçken, Gemini'nin daha gelişmiş ve otonom bir şekilde video üretmesi bekleniyor.

Google uygulamasının 16.6.23 sürümündeki kodlarda, "robin" (Gemini'nin kod adı) ve "videogen" ile ilgili referanslar bulunuyor. Bu da Google'ın video oluşturma özelliği üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

ÖZELLİĞİN TAMAMLANMASI ZAMAN ALABİLİR

Kodlarda "Çalışıyor..." ve "Hazır olduğunda sizi bilgilendireceğiz" gibi ifadeler yer alıyor.

Bu da özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve kullanıma sunulmasının zaman alabileceğini gösteriyor.