Google, Gemini yapay zeka modelini Chrome'a ekledi

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Teknoloji devi Google, popüler web tarayıcısı Chrome'a Gemini AI yapay zeka asistanını entegre ettiğini duyurdu.

I/O 2025 etkinliğinde tanıtılan bu yeni özellik, Chrome penceresinin sağ üst köşesindeki Gemini simgesiyle etkinleştirilen 'Gemini Live' üzerinden metin veya sesli komutlarla erişilebilecek ve gelişmiş bir tarama deneyimi vaat ediyor.

GEMINI AI İLK ETAPTA WEB SAYFALARINI ANLAMLANDIRMAYA YARDIMCI OLUYOR

Gemini AI asistanı, ilk aşamada kullanıcıların web sayfalarındaki karmaşık bilgileri netleştirmesine ve içerikleri özetlemesine yardımcı olacak şekilde tasarlandı.

Örneğin, bir muzlu ekmek tarifini glutensiz hale getirebilecek veya ışık koşullarına göre yatak odası planı seçmenize destek olabilecek.

Bu özellik, çarşamba gününden itibaren Windows ve macOS'ta Chrome dili olarak İngilizce kullanan ABD'deki Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneleri için kullanıma sunuldu.

Google, Gemini AI'nın Chrome'daki yeteneklerini daha da genişleterek, aynı anda birden fazla sekmede çalışmasını sağlamayı ve böylece farklı sekmelerdeki öğeleri karşılaştırma veya tek komutla web sitelerinde gezinme gibi işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor.

Teknoloji devi, bu özelliğin sıkıcı çevrimiçi görevleri otomatikleştirerek kullanıcılar için zaman tasarrufu sağlayacağını öngörüyor.

Şirket ayrıca, insan-aracı etkileşimine odaklanan Google DeepMind'ın Project Mariner projesiyle de iş birliği yapmayı düşünüyor, ancak bu özelliklerin Chromebook'lara ne zaman geleceğine dair henüz belirli bir zaman çizelgesi bulunmuyor.