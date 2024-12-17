Google Haberler uygulamasının Android sürümü yeni bir görünüme kavuştu

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Google, popüler haber uygulaması Google Haberler'in Android sürümünde önemli bir arayüz değişikliğine gitti.

Daha sade ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefleyen bu güncelleme, alt çubukta yapılan değişiklikleri ve sekmelerin yeniden düzenlenmesini içeriyor.

Güncellemeyle birlikte, "Sizin İçin" ve "Başlıklar" sekmeleri "Ana Sayfa" adlı tek bir sekmede birleştirildi.

Bu sayede, en önemli haberlere ve kişiselleştirilmiş önerilere tek bir yerden erişmek mümkün hale geldi. "Takip Edilenler" ve "Gazete" sekmeleri ise değişmeden kaldı.

DAHA AZ KALABALIK, DAHA KULLANICI DOSTU

Google, bu değişikliklerle uygulamanın daha az kalabalık ve daha kullanıcı dostu bir hale gelmesini hedefliyor. Yeni arayüz, haberlere daha kolay ve hızlı bir şekilde erişim sağlıyor.

ANDROID 15 İLE GELDİ

Güncelleme, Android 15 QPR2 Beta 1 çalıştıran cihazlarda Google Haberler uygulaması sürüm 5.120.x ile birlikte sunuluyor. iOS sürümünün de yakında benzer bir güncelleme alması bekleniyor.

GOOGLE HABERLER UYGULAMASI HAKKINDA

Google Haberler, hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilen ücretsiz bir haber uygulaması.

Uygulama, en önemli haberleri, kişiselleştirilmiş önerileri, takip ettiğiniz yayınlardan gelen haberleri ve editörler tarafından seçilen haberleri sunuyor.