Google Haritalar yakında hiçbir dönüşü kaçırmamanızı sağlayacak

Google, Android'deki Haritalar uygulaması için kullanıcıların yanlış bir dönüş yapmasını önleyecek ve navigasyon deneyimini iyileştirecek yeni bir özellik test ediyor.

"Canlı Güncellemeler" adı verilen bu özellik, iPhone'daki "Canlı Aktiviteler"e benzer şekilde çalışıyor.

NAVİGASYON BİLGİLERİ SÜREKLİ EKRANDA

Yeni özellikle birlikte, bir sonraki dönüşünüzü gösteren küçük bir ok, telefonun durum çubuğunda sürekli olarak görünecek.

Ayrıca kilit ekranında ve bildirim panelinde de tahmini varış sürenizle birlikte bir sonraki manevranızı gösteren daha büyük bir kart yer alacak.

ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA

Bu kullanışlı özellik şimdilik yaygın olarak kullanıma sunulmadı ve yalnızca Android 16 QPR2 Beta 2 çalıştıran sınırlı sayıda kullanıcı tarafından görülüyor.

Özelliğin, aralık ayındaki Pixel Özellik Sürümü ile birlikte tüm kullanıcılara resmi olarak sunulması muhtemel görünüyor.