Google Haritalar, yeni yapay zeka özelliklerine kavuştu

- Google Haritalar'a Gemini yapay zeka modeli entegre edilerek sesli komutları anlayabilen ve kaza uyarıları yapan bir asistana dönüştü.
- Kullanıcılar, konuşarak çevredeki benzin istasyonlarını veya restoranları bulabilecek ve yapay zeka spesifik sorulara doğru yanıtlar verecek.
- Güvenlik özellikleri sayesinde sürücüler kaza riski yüksek bölgelerde uyarılacak ve hız sınırları ekranda gösterilecek.
Google, Haritalar uygulamasına Gemini yapay zeka modelini entegre ederek navigasyon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.
Yeni gelen özellikler sayesinde uygulama, sadece yol tarifi veren bir araç olmaktan çıkıp kullanıcıyla etkileşime giren kişisel bir seyahat asistanı halini alıyor.
SESLİ KOMUTLARLA HEDEF BULMA KOLAYLIĞI
Kullanıcılar, artık ekrana dokunmadan veya yazı yazmadan, sadece konuşarak çevrelerindeki benzin istasyonlarını veya restoranları bulabilecek.
Yapay zeka, "Yakınlarda nerede vejetaryen restoran var?" gibi spesifik soruları anlayarak yorumlar ve fotoğraflarla desteklenmiş doğru yanıtlar verecek.
KAZA RİSKİNE KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ
Yapay zeka tabanlı güvenlik özellikleri kapsamında, sürücüler kaza riski yüksek bölgelere yaklaştıklarında uygulama tarafından önceden uyarılacak.
Ayrıca yerel trafik verileri kullanılarak resmi hız sınırları ekranda gösterilecek ve böylece aşırı hız ihlallerinin önüne geçilmesi hedeflenecek.
YEREL DİL DESTEĞİ VE ÖZEL MODLAR
Uygulama, uygulama kapalıyken bile yol engelleri veya yönlendirmeler hakkında bildirim göndererek sürücüleri sürekli bilgilendirecek.