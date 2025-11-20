Google Haritalar, yeni yapay zeka özelliklerine kavuştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Haritalar uygulamasına Gemini yapay zeka modelini entegre ederek navigasyon deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Yeni gelen özellikler sayesinde uygulama, sadece yol tarifi veren bir araç olmaktan çıkıp kullanıcıyla etkileşime giren kişisel bir seyahat asistanı halini alıyor.

SESLİ KOMUTLARLA HEDEF BULMA KOLAYLIĞI

Kullanıcılar, artık ekrana dokunmadan veya yazı yazmadan, sadece konuşarak çevrelerindeki benzin istasyonlarını veya restoranları bulabilecek.

Yapay zeka, "Yakınlarda nerede vejetaryen restoran var?" gibi spesifik soruları anlayarak yorumlar ve fotoğraflarla desteklenmiş doğru yanıtlar verecek.

KAZA RİSKİNE KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ

Yapay zeka tabanlı güvenlik özellikleri kapsamında, sürücüler kaza riski yüksek bölgelere yaklaştıklarında uygulama tarafından önceden uyarılacak.

Ayrıca yerel trafik verileri kullanılarak resmi hız sınırları ekranda gösterilecek ve böylece aşırı hız ihlallerinin önüne geçilmesi hedeflenecek.

YEREL DİL DESTEĞİ VE ÖZEL MODLAR

Uygulama, uygulama kapalıyken bile yol engelleri veya yönlendirmeler hakkında bildirim göndererek sürücüleri sürekli bilgilendirecek.