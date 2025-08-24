Google Haritalar yenileniyor: İşte gelecek özellikler

Google, popüler navigasyon uygulaması Google Haritalar'ın Android versiyonu için kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik yeni arayüz değişiklikleri üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın yeni bir ön izleme sürümünde keşfedilen bu değişiklikler, daha sade ve kullanışlı bir tasarım vaat ediyor.

YENİ AYARLAR VE HARİTA GÖRÜNÜMÜ

Mevcut karmaşık ayarlar sayfası, daha az dağınık ve kullanımı daha kolay yeni bir düzene kavuşacak.

Haritanın sağ üst köşesinde harita türünü değiştirmek için kullanılan düğme artık renkli bir tasarıma sahip olacak ve konum bilgileri kartındaki düğmeler sayfanın altına taşınacak.

YENİ 'KEŞFET' SEÇENEĞİ

Google Haritalar'ın yeni sürümünde, arama çubuğuna dokunduğunuzda, konumunuza, zamana ve arama geçmişinize göre restoranları ve yerel etkinlikleri gösteren "Keşfet" adlı farklı bir seçenek belirecek.

Ayrıca, mevcut konumunuzu gösteren artı işareti düğmesinin de yeni bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Bu değişikliklerin uygulamada görünmesi, sunucu tarafı bir güncelleme gerektirdiği için doğru uygulama sürümüne sahip olsanız bile hemen aktif olmayabilir.

Yeni arayüzün tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.