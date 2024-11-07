Google, iki faktörlü doğrulamayı zorunlu hale getiriyor

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Google, iki adımlı doğrulama (2SV) kullanmayan Google Cloud abonelerinin sayısının yüksek olmasından endişe duyuyor.

Bu nedenle, 2025 yılından itibaren tüm Google Cloud kullanıcıları için 2SV'yi zorunlu hale getireceğini duyurdu. Şirket, bu değişiklikle kullanıcı hesaplarının güvenliğini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

2SV, bir hesaba erişmek için parola dışında ek bir doğrulama adımı gerektiren bir güvenlik önlemidir.

Bu ek adım genellikle telefona gönderilen bir kod, güvenlik anahtarı veya biyometrik doğrulama şeklinde olur. 2SV, hesapların yetkisiz erişime karşı korunmasında etkili bir yöntemdir.

GOOGLE, KULLANICILARINA ESNEK SEÇENEKLER SUNUYOR

Google, kullanıcıların 2SV gereksinimini karşılamak için farklı seçeneklere sahip olacağını belirtiyor.

Kullanıcılar, birincil kimlik sağlayıcıları aracılığıyla veya Google hesaplarını kullanarak 2SV'yi etkinleştirebilirler.

2SV, hesap güvenliğini artırmada önemli bir rol oynar. Kimlik avı ve çalınan kimlik bilgileri gibi tehditlere karşı ek bir koruma katmanı sağlar. Google, bu değişiklikle kullanıcılarının hesaplarını daha güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.