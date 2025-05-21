Google, Material 3 ile Android 16 beta sürümünü yayınladı

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Teknoloji devi Google, en yeni Android sürümü Android 16 için beta test sürecini başlattığını duyurdu.

9to5Google'ın haberine göre, QPR1 beta olarak adlandırılan bu yeni sürüm, Google'ın geçtiğimiz hafta duyurduğu ve Android arayüzüne canlı renkler, kalın yazı tipleri ve dinamik animasyonlar getiren Material 3 Expressive tasarım dilini içeriyor.

ANDROID 16 QPR1 BETA KULLANICILARA YENİ ÖZELLİKLER SUNUYOR

Bu beta sürümü, genellikle standart aylık güvenlik yamalarına kıyasla daha önemli yeni özellikler sunan QPR1 (Üç Aylık Platform Sürümü) kapsamında yer alıyor.

Material 3 Expressive tasarım diliyle birlikte başlatıcı, bildirimler, kilit ekranı ve hızlı ayarlar sayfası için yenilenmiş görseller geliyor.

QPR1 güncellemesinin, sonbaharda Android 16'nın resmi lansmanının ardından yayınlanması ve Pixel 6 ile 9A gibi eski modeller dahil desteklenen Pixel cihazlarına ulaşması bekleniyor.

KULLANICILAR BETA PROGRAMINA KAYDOLARAK YENİ SÜRÜMÜ DENEYEBİLİR

Uygun Pixel cihazlarına sahip kullanıcılar, yeni beta sürümüne erişmek için Google'ın Android Beta Programı'na kaydolabilir ve kayıt sonrası güncellemeleri kablosuz olarak alabilirler.

Mevcut test kullanıcıları isterlerse QPR1 sürümünden vazgeçip nihai sürümü bekleyebilirler, ancak veri kaybını önlemek için daha fazla güncelleme almaktan kaçınmaları gerekiyor.

Android 16 beta sürümü yeni tasarım dilini tanıtsa da Google'ın kendi uygulamalarının henüz Material 3 Expressive güncellemelerini almadığı belirtiliyor. Bu uygulamaların yeni tasarıma uyum sağlamasının ilerleyen dönemlerde gerçekleşmesi bekleniyor.