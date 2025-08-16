Google Mesajlar'a yeni özellik: Çıplak fotoğrafları otomatik olarak bulanıklaştırıyor

Teknoloji devi Google, Android'deki Mesajlar uygulaması için istenmeyen müstehcen görüntülere karşı kullanıcıları koruyacak yeni bir güvenlik özelliği sunuyor.

"Hassas İçerik Uyarıları" adı verilen bu özellik, yapay zeka kullanarak çıplaklık içeren fotoğrafları size gösterilmeden önce otomatik olarak bulanıklaştırıyor.

GÖRÜNTÜLER CİHAZ ÜZERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Bu özelliğin en önemli yanı, tamamen cihaz üzerinde çalışması ve gizliliği koruması.

Android System SafetyCore yardımıyla çalışan sistem, herhangi bir fotoğrafı veya tanımlanabilir veriyi analiz için Google sunucularına göndermiyor.

KULLANICIYA KONTROL İMKANI SUNUYOR

Bulanıklaştırılmış bir görüntü alındığında, kullanıcılara görüntüyü yine de görme, göndereni engelleme veya yok sayma gibi seçenekler sunuluyor.

Sistem ayrıca, bir kullanıcı çıplaklık içeren bir fotoğraf göndermeye çalıştığında da uyarı göstererek ek bir kontrol katmanı sağlıyor.