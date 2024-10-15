Google, onlarca sekme açanlar için yeni bir Chrome özelliği geliştirdi

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Sekmelerini kapatmayı unutan ve tarayıcısında yüzlerce sekme biriktiren kullanıcılar için müjde!

Google Chrome, "kullanılmayan sekmeleri kapat" adlı yeni bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde uzun süredir açılan ve kullanılmayan sekmeler otomatik olarak kapatılacak.

Google Chrome Canary dalında ortaya çıkan bu yeni özellik, bir haftadan uzun süredir açık olan sekmeleri tespit ederek kullanıcıya bunları kapatma seçeneği sunuyor.

Kullanıcılar, tek bir tuşla tüm eski sekmelerini kapatabilecek veya hangi sekmeleri kapatmak istediklerini seçebilecek.

KULLANICILAR İÇİN OLDUKÇA FAYDALI

Bu özellik, özellikle çok sayıda sekme açma eğiliminde olan kullanıcılar için oldukça faydalı olacak. Kullanılmayan sekmelerin kapatılması, tarayıcının performansını artıracak ve daha az kaynak tüketmesini sağlayacak.

Ayrıca, kullanıcıların açık sekmeler arasında daha kolay gezinmesine ve aradığı sekmeyi daha hızlı bulmasına yardımcı olacak.

"Kullanılmayan sekmeleri kapat" özelliği henüz geliştirme aşamasında ve şu anda yalnızca Google Chrome Canary dalında mevcut.

Bu nedenle, özelliğin tam olarak nasıl çalışacağı ve hangi seçenekleri sunacağı henüz net değil. Ancak, gelecekteki Chrome sürümlerinde bu özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.