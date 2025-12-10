Google paylaştı: Eski fotoğrafları iyileştiren Gemini komutu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, yapay zekâ modeli Gemini için yeni yeteneklerini gözler önüne sermeye devam ediyor

. Şirketin paylaştığı son örnek, eski ve düşük kaliteli fotoğrafları daha canlı, daha net ve daha gerçekçi bir görünüme kavuşturmaya yarayan bir komut üzerine kurulu.

Google’ın bu paylaşımı, Gemini’nin özellikle görsel düzenleme ve içerik iyileştirme konusunda ne kadar ileri seviyeye ulaştığını bir kez daha göstermiş oldu.

Paylaşımda eski bir aile fotoğrafının restore edilmiş hali de örnek olarak yer aldı.

O komut şu şekilde paylaşıldı:

"Eski bir vintage fotoğrafın ultra-gerçekçi şekilde yeniden oluşturulması; orijinal yüz tamamen korunarak (hiçbir değişiklik yapılmadan). Güncellenmiş canlı renkler, pürüzsüz ve gerçekçi cilt dokuları ile doğal ışıklandırma kullanılarak modern, yüksek kaliteli bir dijital portreye dönüştürülmesi.”