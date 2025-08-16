Google Pixel 10 Pro Fold'un tüm özellikleri sızdırıldı

Google'ın gelecek hafta düzenleyeceği "Made by Google" etkinliği öncesinde, gecenin yıldızı olması beklenen katlanabilir akıllı telefonu Pixel 10 Pro Fold'a ait tüm teknik özellikler WinFuture tarafından sızdırıldı.

Sızıntı, cihazın dikkat çekici yükseltmelerle geleceğini gösteriyor.

TOZA VE SUYA DAYANIKLILIKTA RAKİPLERİNİN ÖNÜNDE

Sızıntıya göre telefon, toza ve suya karşı tam koruma sağlayan IP68 sertifikasına sahip olacak.

Bu özellik, onu tam toza dayanıklılığı bulunmayan Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi rakipleri karşısında avantajlı bir konuma getirecek.

DAHA PARLAK EKRAN VE 10X OPTİK ZOOM

Diğer önemli yükseltmeler arasında, 3.000 nit tepe parlaklığına ulaşan daha parlak iç ve dış ekranlar yer alıyor.

Pixel 10 Pro Fold, selefinin 6,3 inç ekranına kıyasla biraz daha büyük 6,4 inç harici ekrana sahip olacak.

Telefon, ayrıca 5.015 mAh'ye kadar kapasiteli güçlü bir bataryaya ve her biri 10 MP'ye kadar iki selfie kamerasına sahip olacak.

Cihazın kamera kurulumunda ise 48 MP ana kameraya 10x optik zoom yapabilen bir telefoto lens eşlik edecek ve gücünü yeni Tensor G5 çipinden alacak.

Pixel 10 Pro Fold'un, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle sunulan UFS 4.0 depolama alanına sahip olması bekleniyor.