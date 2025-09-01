Google, Play Store'dan 77 zararlı uygulamayı kaldırdı

Google, Play Store'daki güvenliği artırma çabaları kapsamında önemli bir adım atarak, bankacılık bilgilerini çalan 77 zararlı uygulamayı mağazadan kaldırdı.

Toplamda 19 milyondan fazla kez indirilen bu uygulamalar, dünya çapında 831'den fazla finans kuruluşunu hedef alıyordu.

ANATSA ADLI YENİ BANKACILIK TRUVA ATI

Kaldırılan uygulamaların, kullanıcıların kişisel ve finansal bilgilerini riske atan "Anatsa" adlı yeni bir bankacılık truva atını da içerdiği tespit edildi.

Uzmanlar, bu tür uygulamaların kullanıcılar farkına bile varmadan bankacılık bilgilerini çalabileceği konusunda uyarıyor.

GOOGLE'IN GÜVENLİK HAMLELERİ

Bu temizlik, Google'ın 2024'te başlattığı ve geçen yıl yaklaşık 155 bin şüpheli geliştirici hesabını yasakladığı daha büyük güvenlik hamlesinin bir parçası.

Kullanıcıların, uygulama izinlerini dikkatlice kontrol etmeleri ve yalnızca güvenilir geliştiricilerden indirme yapmaları tavsiye ediliyor.