Google, trend olan aramaları Play Store'a getiriyor

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Google Play Store, kullanıcıların yeni ve popüler uygulamaları bulmasını kolaylaştıracak bir özellikle güncelleniyor.

"Trend Aramalar" bölümü, kullanıcıların diğer Android kullanıcıları arasında popüler olan uygulamaları görmesini sağlayacak.

TREND OLAN ARAMALAR NASIL ÇALIŞIYOR

Play Store'un arama çubuğunda yer alacak olan "Trend Aramalar" bölümü, o anda en çok aranan uygulamaları listeleyecek.

Bu liste, kullanıcıların popüler uygulamaları ve oyunları hızlı bir şekilde keşfetmelerine yardımcı olacak.

Play Store'un arama çubuğu da yenilendi. Eskiden ana ekranın en üstünde yer alan arama çubuğu, artık alt çubukta bir arama düğmesi olarak yer alıyor.

Arama düğmesine tıklandığında açılan sayfada, üstte yeni arama çubuğu ve "Trend Aramalar" bölümü görünüyor.

"Trend Aramalar" bölümü, uygulama adı, simgesi, arama sayısı ve kısa bir açıklama ile birlikte en popüler uygulamaları gösteriyor.

Listede genellikle üç uygulama yer alıyor ve Play Store her açılışında farklı uygulamalar gösteriliyor.

Şu anda "Trend Aramalar" bölümünü kapatma seçeneği bulunmuyor. Bu durum, özellikle aradığı uygulamayı bilen kullanıcılar için gereksiz bir karmaşa yaratabilir.