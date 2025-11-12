Abone ol: Google News

Google ve Samsung güçlerini birleştirdi: Android telefonlardaki pil sorunu çözülüyor

Samsung ve Google, Android'deki aşırı pil tüketiminin nedeni olan "uyandırma kilitlerini" engellemek için yeni bir sistem ve ceza politikası geliştiriyor.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 11:49
  • Google ve Samsung, Android telefonlardaki pil sorununu çözmek için iş birliği yapıyor.
  • Yeni sistem, aşırı "uyandırma kilidi" kullanan uygulamaları tespit ederek cezalandırmayı hedefliyor.
  • 1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek bu politika, uygulama önerilerinden kaldırılma gibi yaptırımları içeriyor.

Google ve Samsung, Android kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan pil tüketen uygulamalarla mücadele etmek için iş birliği yapıyor.

İki dev, aşırı "kısmi uyandırma kilidi" kullanan uygulamaları tespit etmek için yeni bir sistem geliştirdi.

UYANDIRMA KİLİTLERİ PİLİ NASIL ETKİLİYOR

Uyandırma kilitleri, uygulamaların cihaz uyku moduna geçtiğinde bile arka plan görevlerini tamamlamasını sağlayan bir araç.

Ancak bu özellik yanlış kullanıldığında, ekran kapalıyken bile pil performansını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

UYGULAMALARA YENİ KURAL VE CEZA GELİYOR

Nisan 2025'ten beri beta aşamasında olan yeni algoritmaya göre, bir uygulamanın günde iki saatten fazla muafiyetsiz uyandırma kilidi kullanması "aşırı" kabul edilecek.

Bu eşiği son 28 gün içindeki kullanıcı oturumlarının yüzde 5'inden fazlasında aşan uygulamalar, "kötü davranıyor" olarak tanımlanacak.

Bu eşiği aşan uygulamalar, Play Store'da önerilerden kaldırılma cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Ayrıca bu uygulamaların mağaza listelerinde "Bu uygulama beklenenden daha fazla pil tüketebilir" şeklinde bir uyarı mesajı görüntülenecek.

GEÇİŞ SÜRECİ 1 MART'TA BAŞLIYOR

Yeni politikanın, 1 Mart 2026'dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süre, geliştiricilere uygulamalarını optimize etmeleri ve yeni kurallara uyum sağlamaları için zaman tanıyacak.

Google, geliştiricilerin bu değişikliklere uyum sağlamasına yardımcı olmak için ek hata ayıklama araçları ve belgeler de yayınladı. 

