Google Veo 3 artık dikey video üretmeyi destekliyor

Google, yapay zekâ destekli video üretim aracı Google Veo 3’e çok beklenen dikey video üretme seçeneğini ekledi.

Bu güncelleme, özellikle mobil cihazlar ve sosyal medya platformları için içerik üretimini kökten değiştirebilir.

Geliştiriciler, artık API üzerinden 1080p çözünürlükte ve 9:16 dikey formatta videolar üretebilecek.

Bu; YouTube Shorts, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlara doğrudan uygun içeriklerin kolayca oluşturulabileceği anlamına geliyor.

FİYATLARDA BÜYÜK İNDİRİM

Google, yeni özellikle birlikte fiyatlarda da büyük bir indirime gittiğini açıkladı. Google Veo 3 üzerinden video üretmenin maliyeti saniye başına 0,40 dolara, Veo 3 Fast ile ise 0,15 dolara düşürüldü; bu da önceki fiyatlara göre yaklaşık yüzde 50'lik bir indirim demek.

SOSYAL MEDYA VEO 3 VİDEOLARIYLA DOLACAK

Google Veo 3 ilk çıktığında sosyal medyada yapay zeka ile üretilmiş röportaj videoları yaygınlaşmıştı.

Şimdi doğrudan dikey video üretme imkanıyla birlikte bu tür içeriklerin sayısının daha da artması bekleniyor.

Ayrıca Google'ın haziran ayında duyurduğu Google Veo 3'ün YouTube Shorts’a entegre edilmesi planı da bulunuyor.

Bu entegrasyon gerçekleştiğinde, platformda sayısız yapay zeka videosuyla karşılaşmak muhtemel görünüyor.