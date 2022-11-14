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    Google VPN hizmetini bilgisayarlara getiriyor

    Google One aboneleri, artık Windows ve macOS için VPN uygulamasından faydalanabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 11:17
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    Google VPN hizmetini bilgisayarlara getiriyor

    Virtual private network (VPN), uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisine deniyor.

    VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için VPN kullanarak ağa bağlanan bir cihaz, fiziksel olarak bağlıymış gibi o ağ üzerinden veri alışverişinde bulunabiliyor.

    Google, bundan birkaç yıl önce yeni nesil bulut depolama hizmeti Google One için VPN hizmerini hayata geçirmişti.

    Windows ve Mac bilgisayarlara geliyor

    Google, VPN erişimini Windows ve Mac bilgisayarlara getiriyor. Premium planlardaki Google One aboneleri, artık Windows ve macOS için VPN hizmetinden faydalanabilecek.

    Bir süredir yalnızca Android kullanıcılarına sunulan Google VPN, bu yılın başlarında iPhone ve iPad modellerine de gelmişti.

    google one vpn


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