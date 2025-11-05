Google, yapay zeka veri merkezlerini uzaya taşıyor: 2 uydu fırlatılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, "Project Suncatcher" adını verdiği çığır açıcı bir araştırma projesini duyurdu.

Girişim, Tensör İşleme Birimleri (TPU) veya YZ çipleri taşıyan güneş enerjili uydulardan oluşan bir ağı alçak Dünya yörüngesine yerleştirmeyi amaçlıyor.

Bu uydular birbirine bağlanarak uzayda bir YZ veri merkezi oluşturabilir.

İLK FIRLATMA 2027'DE PLANET LABS İLE YAPILACAK

Google, 2027 başlarında iki prototip yapay zeka uydusunu fırlatmak için uydu üreticisi Planet Labs ile birlikte çalışıyor. Amaç, donanımı doğrudan yörüngede test etmek.

Bu iddialı proje, YZ veri merkezi kapasitesine yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar hızla artmasının beklendiği bir dönemde duyuruldu.

Project Suncatcher, bir güneş panelinin uzayda Dünya'dakinden sekiz kata kadar daha verimli olabileceği gerçeğinden yararlanıyor. Bu durum, pillere olan bağımlılığı azaltarak neredeyse kesintisiz güç üretimi sağlayacak.

Yapay zekâ veri merkezleri Dünya'da çok fazla enerji tüketiyor. Uluslararası Enerji Ajansı, bu merkezlerin enerji tüketiminin 2030 yılına kadar iki katına çıkarak küresel enerji talebinin neredeyse yüzde 3'üne ulaşacağını öngörüyor.

PROJEYİ BEKLEYEN ZORLUKLAR

Suncatcher Projesi, potansiyeline rağmen birçok zorlukla karşı karşıya. Bunlar arasında, alçak Dünya yörüngesinde yakın oluşumun sürdürülmesi, radyasyon riskleri ve termal yönetim sorunları yer alıyor.