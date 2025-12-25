Google'dan Gmail kullanıcılarına müjde: E-Posta adresinizi değiştirebileceksiniz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllar önce alınan ve artık kullanılmak istenmeyen eski Gmail adreslerini değiştirmek, bugüne kadar teknik olarak mümkün olmuyordu.

Google'ın destek sayfalarında ortaya çıkan yeni bilgilere göre, şirket bu durumu değiştirecek önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

VERİ KAYBI OLMADAN YENİ ADRES ALINABİLECEK

Google'ın geliştirdiği yeni sistem sayesinde, e-posta adresi değişikliği sırasında kullanıcıların eski mesajları veya verileri silinmeyecek.

Yeni bir adres belirlendiğinde, eski e-posta adresi hesapta bir takma ad olarak kalmaya devam edecek ve o adrese gelen mailler alınabilecek.

DEĞİŞİKLİK HAKKI SINIRLI OLACAK

Teknoloji devi, bu özelliğin kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla sürece bazı katı sınırlamalar getiriyor.

Plana göre adres değişikliği her 12 ayda sadece bir kez yapılabilecek ve bir hesap için toplamda en fazla 3 kez değişim hakkı tanınacak.

KADEMELİ OLARAK KULLANIMA SUNULACAK

Henüz tüm kullanıcılar için aktif hale getirilmeyen bu özelliğin, yavaş yavaş geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

Planlar beklendiği gibi ilerlerse, yakın gelecekte kullanıcılar veri kaybı yaşamadan ve yeni hesap açma zahmetine girmeden eski kullanıcı adlarını değiştirebilecek.