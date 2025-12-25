iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max ile gelmesi beklenen 12 özellik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin tanıtılmasına aylar kala, cihazlarla ilgili önemli teknik detaylar şimdiden teknoloji kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Sızdırılan son raporlara göre yeni seri, hem görsel hem de donanımsal açıdan önemli iyileştirmeler barındıracak.

EKRAN VE TASARIM DEĞİŞİKLİKLERİ

Yeni modellerin genel tasarım hatlarını koruması beklenirken, ekran boyutlarının 6,3 inç ve 6,9 inç seviyesinde kalacağı belirtiliyor.

En radikal değişim ise ekran altına gizlenmiş Yüz Tanıma teknolojisi ve ekranın sol üst köşesine taşınan ön kamera olacak.

GÜÇLÜ İŞLEMCİ VE KAMERA SİSTEMİ

Cihazların performansını, TSMC'nin gelişmiş 2nm üretim süreciyle hazırlanan A20 Pro çipinin üstlenmesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise kaydırma hareketleri içermeyen basitleştirilmiş bir kontrol düğmesi ve en az bir lens için değişken diyafram açıklığı özelliği sunulacak.

BAĞLANTI VE BATARYA KAPASİTESİ

Apple'ın kendi tasarımı olan 5G modemler ile Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 destekli N1 çipleri, cihazın bağlantı yeteneklerini güçlendirecek.

iPhone 18 Pro Max modelinin ise daha büyük bir bataryaya ev sahipliği yapabilmek adına önceki modele göre biraz daha kalın bir kasaya sahip olması öngörülüyor.

RENK SEÇENEKLERİ VE EK ÖZELLİKLER

Arka tasarımda MagSafe şarj performansı için yapılan değişikliklerin, cihaza daha buzlu bir cam görünümü kazandırabileceği ifade ediliyor.

Uydu üzerinden web tarama desteği sunacak olan seride bordo, kahverengi ve mor gibi yeni renk seçeneklerinin değerlendirildiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

YENİ MODELLERLE GELMESİ BEKLENEN 12 ÖZELLİK

1- Genel tasarımın aynı kalması bekleniyor; 6,3 inç ve 6,9 ​​inç ekran boyutları ve üç arka kamerayı barındıran bir "ada" bulunacak.

2- Ekran Altı Yüz Tanıma

3- Ekranın sol üst köşesinde ön kamera.

4- En az bir arka kamera için değişken diyafram açıklığı.

5- TSMC'nin 2nm üretim süreci ve yeni paketleme teknolojisiyle üretilen A20 Pro çipi.

6- Kaydırma hareketleri içermeyen, basitleştirilmiş bir Kamera Kontrol düğmesi.

7- MagSafe şarjı için arka Ceramic Shield tasarımında değişiklikler yapıldı ; bu değişiklikler daha buzlu bir cam görünümünü de içerebilir.

8- Apple tarafından tasarlanan 5G/LTE hücresel bağlantı için C1X veya C2 modem.

9- Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread için Apple tarafından tasarlanmış N1 çipi veya daha yenisi.

10- Uydu üzerinden web tarama.

11- Yeni renk seçenekleri değerlendiriliyor: bordo, kahverengi ve mor.

12- iPhone 18 Pro Max , daha büyük bir bataryayı barındırmak için iPhone 17 Pro Max'ten biraz daha kalın olabilir.