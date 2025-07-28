Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderilmedi

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunda, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremde birçoğu, sarsıntı başladığında etraflarında çöken binalarda uyuyordu.

Google'ın erken uyarı sistemi depremlerin olduğu gün faaliyetteydi, ancak depremlerin şiddetini hafife aldı.

10 MİLYON KİŞİYE UYARI GÖNDERİLMEDİ

Google Kahramanmaraş depremlerinde 10 milyon kişiye uyarı gönderemediğini kabul etti.

Google, 2023 yılında Türkiye'de meydana gelen ölümcül deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.

Depremin merkez üssüne 98 mil mesafedeki 10 milyon kişiye Google'ın en yüksek seviyeli uyarısı gönderilebilirdi.

BU UYARI 35 SANİYE KAZANDIRIYOR

Bu uyarı, güvenli bir yer bulmak için 35 saniyeye kadar süre tanıyor.

Bunun yerine, ilk 7.8 büyüklüğündeki deprem için sadece 469 “Harekete Geçin” uyarısı gönderildi.

DÜŞÜK SEVİYELİ BİR UYAR GÖNDERİLDİ

Google, BBC'ye yarım milyon kişiye “hafif sarsıntı” için tasarlanmış ve kullanıcıları aynı şekilde uyarmayan daha düşük seviyeli bir uyarı gönderildiğini söyledi.

Teknoloji devi daha önce BBC'ye sistemin “iyi çalıştığını” söylemişti.

"SİSTEMİ GELİŞTİRMEYE DEVM EDİYORUZ"

Sistem, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda çalışıyor.

Google sözcüsü, “Her depremden öğrendiklerimize dayanarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.