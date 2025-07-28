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Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderilmedi

Google, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde, 10 milyon kişiye uyarı göndermediğini, sadece ilk depremde 469 kişiye "Harekete Geçin" uyarısı yaptığını itiraf etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 09:08
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı: 10 milyon kişiye uyarı gönderilmedi

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunda, Kahramanmaraş merkezli  meydana gelen iki büyük depremde 55 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı.

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremde birçoğu, sarsıntı başladığında etraflarında çöken binalarda uyuyordu.

Google'ın erken uyarı sistemi depremlerin olduğu gün faaliyetteydi, ancak depremlerin şiddetini hafife aldı.

10 MİLYON KİŞİYE UYARI GÖNDERİLMEDİ 

Google Kahramanmaraş depremlerinde 10 milyon kişiye uyarı gönderemediğini kabul etti.

Google, 2023 yılında Türkiye'de meydana gelen ölümcül deprem sırasında deprem erken uyarı sisteminin insanları doğru bir şekilde uyarmada başarısız olduğunu kabul etti.

Depremin merkez üssüne 98 mil mesafedeki 10 milyon kişiye Google'ın en yüksek seviyeli uyarısı gönderilebilirdi.

BU UYARI 35 SANİYE KAZANDIRIYOR 

Bu uyarı, güvenli bir yer bulmak için 35 saniyeye kadar süre tanıyor.

Bunun yerine, ilk 7.8 büyüklüğündeki deprem için sadece 469 “Harekete Geçin” uyarısı gönderildi.

DÜŞÜK SEVİYELİ BİR UYAR GÖNDERİLDİ 

Google, BBC'ye yarım milyon kişiye “hafif sarsıntı” için tasarlanmış ve kullanıcıları aynı şekilde uyarmayan daha düşük seviyeli bir uyarı gönderildiğini söyledi.

Teknoloji devi daha önce BBC'ye sistemin “iyi çalıştığını” söylemişti.

"SİSTEMİ GELİŞTİRMEYE DEVM EDİYORUZ"

Sistem, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda çalışıyor.

Google sözcüsü, “Her depremden öğrendiklerimize dayanarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

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