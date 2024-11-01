Google'dan sevindiren haber: Gemini, Google Haritalar'a geliyor

Haber Merkezi

Google, Gemini adlı gelişmiş yapay zeka modelini Google Haritalar'a entegre ederek kullanıcı deneyimini baştan aşağı yenilemeyi planlıyor.

Bu entegrasyon sayesinde Haritalar, dünyayı daha kapsamlı bir şekilde anlayabilecek ve kullanıcılara gitmek istedikleri yerler hakkında daha doğru ve ayrıntılı bilgiler sunabilecek.

Gemini entegrasyonunun en önemli özelliklerinden biri, daha sürükleyici ve bilgilendirici bir deneyim sunması.

Google Haritalar, varış noktanızın gerçekçi görsellerini üreterek oraya varmadan önce bile yer hakkında daha iyi bir fikir edinmenizi sağlayacak.

Ayrıca, Gemini sayesinde farklı ulaşım modları arasında (yürüme, bisiklete binme, toplu taşıma vb.) sorunsuz bir şekilde geçiş yapabileceksiniz.

KULLANICILARI DAHA İYİ ANLAYACAK

Bu güncelleme, Google Haritalar'ın kullanıcı isteklerini daha iyi anlamasını da sağlayacak. Örneğin, "yakınımdaki kahve" araması yaptığınızda, Haritalar isteğinizin bağlamını (gün, saat, konum vb.) anlayarak daha alakalı sonuçlar gösterebilecek.

Ayrıca uygulama, "açık havada oturma alanı ve Wi-Fi bulunan bir kahve dükkanı" gibi karmaşık sorguları da anlayabilecek.

Bu yenilikler, bu haftadan itibaren ABD'deki Android ve iOS kullanıcıları için Google Haritalar'a eklenecek.

Yeni güncelleme, ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de kullanıma sunulacak.