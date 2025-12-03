Google'dan tartışmalı karar: IMEI numarasını kilit ekranında gösterecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google, Kişisel Güvenlik uygulamasının son sürümünde ortaya çıkan kodlarla akıllı telefon güvenliğinde radikal bir değişikliğe hazırlanıyor.

Şirket, telefonlara özgü kimlik kartı niteliğindeki IMEI numarasının doğrudan kilit ekranı üzerinden görüntülenebilmesini sağlayacak bir özelliği test ediyor.

ACİL DURUM MENÜSÜNE EKLENECEK

Uygulamanın kodlarında yer alan bilgilere göre, kilit ekranındaki Acil Durum menüsüne "Cihaz bilgisi" adında yeni bir seçenek eklenecek.

Bu özellik sayesinde telefon kilitli olsa dahi menüye erişen herkes cihazın IMEI numarasını görebilecek.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VAR

Bu özellik, özellikle çalıntı veya kayıp durumlarında cihazın hızlıca tanımlanması açısından avantaj sağlasa da ciddi gizlilik risklerini de beraberinde getiriyor.

IMEI numarasının kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, cihazın kopyalanması gibi güvenlik açıklarına yol açabiliyor.

İlginç bir şekilde Google, geçmişte bir kullanıcıdan gelen benzer bir öneriyi IMEI'nin hassas kişisel veri olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Şirketin bu bilgiyi şimdi herkesin erişimine açmaya hazırlanması, teknoloji dünyasında yeni bir gizlilik tartışmasını başlatabilir.