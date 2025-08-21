Google'dan yeni katlanabilir telefon: Pixel 10 Pro Fold tanıtıldı

Google, dün akşam düzenlediği Made by Google 2025 etkinliğinde Pixel 10 serisinin yanı sıra katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold modelini de tanıttı.

Yeni model, dayanıklılık, şarj teknolojileri ve yapay zekâ yetenekleriyle segmentinde birçok ilke imza atıyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARDA BİR İLK: IP68 VE QI2 DESTEĞİ

Pixel 10 Pro Fold, IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip ilk katlanabilir telefon olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca, yeni Pixelsnap manyetik teknolojisiyle desteklenen Qi2 kablosuz şarj standardına sahip ilk katlanabilir model olarak da öne çıkıyor.

YENİ TENSOR G5 İŞLEMCİ VE YAPAY ZEKÂ

Telefonun kalbinde, Google'ın bugüne kadarki en önemli çip yükseltmesi olarak tanımladığı yeni Tensor G5 işlemci yer alıyor.

Bu işlemci, Gemini Nano yapay zekâ modelini çalıştırarak Gemini Live ve Magic Cue gibi 20'den fazla üretken yapay zekâ deneyimini doğrudan cihaza getiriyor.

YENİ MENTEŞE VE DAHA PARLAK EKRANLAR

Google, iki kat daha dayanıklı olduğunu belirttiği yeni dişlisiz menteşe sistemi sayesinde daha büyük bir dış ekran ve daha ince çerçeveler sunuyor.

Hem 8 inçlik iç hem de 6,4 inçlik dış ekranlar, 3000 nit tepe parlaklığı ile bir önceki modele göre yüzde 11 daha parlak.

GOOGLE PIXEL 10 PRO FOLD FİYATI

Geliştirilmiş bölünmüş ekran ve oyun kumandası gibi yeni yazılım özelliklerine de sahip olan Pixel 10 Pro Fold, 1.799 dolarlık başlangıç fiyatıyla ön siparişe açıldı.

Cihaz, kutudan Android 16 ile çıkacak ve 7 yıl boyunca Android güncellemesi alacak.

GOOGLE POXEL 10 PRO FOLD TÜM ÖZELLİKLER

Ana ekran: 8 inç, 2076x2152, 1-120Hz, 3000 nit, HDR, Super Actua Flex

İşlemci: Google Tensor G5 + Titan M2 güvenlik çipi

Bellek: 16 GB RAM (LPDDR5X)

Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)

Arka kamera: 48MP f/1.7 (geniş) + 10.5MP f/2.2 (ultra geniş) + 10.8MP f/3.1 (telefoto)

Ön kamera: 10MP f/2.2

İç kamera: 10MP f/2.2

Batarya: 5015 mAh, 30W hızlı şarj, 15W’a kadar Qi2 kablosuz şarj

Yazılım: Android 16, 7 yıl Android güncellemesi