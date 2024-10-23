Google'dan yeni özellik: Yüz tanıma olmadan oturum açılamayacak

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Google, Android 15 ile birlikte akıllı telefonlara gelecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik, telefonunuz önceden belirlediğiniz güvenli konumların dışında olduğunda, yüz tanıma veya parmak izi taraması gibi biyometrik doğrulama yöntemlerini kullanarak oturum açmanızı zorunlu kılacak.

Google, bu özellikle telefon hırsızlığı ve yetkisiz erişim gibi güvenlik risklerini minimize etmeyi amaçlıyor.

CHROME'DA TEST ED

İlk olarak Google Chrome tarayıcısında test edilmesi planlanan özellik, telefonunuz çalındığında veya kaybolduğunda, cihazınıza erişim sağlayan kişilerin biyometrik doğrulama olmadan hassas bilgilerinize ulaşmasını engelleyecek.

Güvenli olarak belirlediğiniz konumların dışında olduğunuzda, Kimlik Kontrolü özelliği ödeme bilgileri, gizli sekmeler ve senkronizasyon ayarları gibi Chrome'un önemli bölümlerine erişmek için yüz tanıma veya parmak izi taraması gibi biyometrik doğrulama yöntemlerini kullanmanızı isteyecek.

Bu, PIN kodları veya şifreler gibi geleneksel güvenlik önlemlerinin bu alanlar için devre dışı bırakılacağı anlamına geliyor.

Eklenen bu güvenlik katmanı sayesinde, telefonunuza fiziksel olarak erişim sağlayan kişiler bile en hassas verilerinize ulaşamayacak.