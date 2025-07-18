Google'ın amiral gemisi Pixel 10 serisi 20 Ağustos'ta tanıtılacak

Google, "Pixel telefonlarımız, saatlerimiz, kulaklıklarımız ve daha fazlasıyla ilgili en son yenilikler" sloganıyla, merakla beklenen yeni Pixel lansman etkinliğinin tarihini açıkladı.

Teknoloji devi, etkinliği 20 Ağustos'ta New York'ta düzenleyecek ve yeni nesil donanımlarını dünyaya tanıtacak.

GÖZLER PIXEL 10 SERİSİ VE YENİ TENSOR G5 ÇİPİNDE

Etkinliğin en önemli noktası, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve toza dayanıklı olduğu söylenen katlanabilir Pixel 10 Pro Fold'u içeren yeni telefon serisi olacak.

Bu telefonlar, gücünü Google'ın uzun zamandır beklenen yeni nesil Tensor G5 çipinden alacak ve sistem genelinde daha derin yapay zeka entegrasyonu sunacak.

YENİ PIXEL WATCH 4 VE PIXEL BUDS 2A DA GELİYOR

Google'ın ayrıca, ilk kez iki farklı boyutta sunulması beklenen yeni akıllı saati Pixel Watch 4'ü de bu etkinlikte tanıtması öngörülüyor.

Bununla birlikte, premium ses serisinde daha uygun fiyatlı bir seçenek olan Pixel Buds 2a'nın da lansmanda yer alması bekleniyor.