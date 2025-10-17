Google Pixel 10 Pro Fold dayanıklılık testi sırasında patladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Google'ın en yeni katlanabilir akıllı telefonu Pixel 10 Pro Fold, popüler YouTuber Zack Nelson'ın (JerryRigEverything) zorlu dayanıklılık testinde sınıfta kaldı.

Test sırasında cihaz, bükülme denemesine dayanamayarak kırıldı ve ardından kamera bölgesinde patlayarak alev aldı.

YOUTUBER'IN TEST KARİYERİNDE BİR İLK

Nelson, telefonun bükülme testi sırasında menteşe yerine sol taraftaki anten çizgileri boyunca kırıldığını belirtti.

Cihaz kırıldıktan sonra daha da bükmeye çalıştığında ise telefonun duman çıkarmaya ve kamera bölümünde patlamaya başladığını gösterdi.

Zack Nelson, "On yıldır telefonların dayanıklılık testlerini yapıyorum, daha önce hiç akıllı telefonum patlamadı." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

MENTEŞE DE TESTİ GEÇEMEDİ

IP68 sertifikasına sahip olmasına rağmen Pixel 10 Pro Fold'un menteşesi, kum testinde de iyi bir performans sergileyemedi ve içine parçacıklar sıkıştı. Ekran çizilme testlerinde ise cihaz, standart sonuçlar elde etti.

Google, yaşanan olayla ilgili henüz bir yorum yapmadı. iFixit'ten bir uzman ise, pil yangınının dramatik olmasına rağmen, bunun normal kullanımda bir tasarım sorunu olduğunun bir işareti olmayabileceğini belirtti.