Görme bozukluğu tarih oluyor: ABD, yeni göz damlasını onayladı

Milyonlarca insanı etkileyen yaşa bağlı yakın görme bozukluğu (presbiyopi) için çığır açan bir tedaviye onay verildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), LENZ Therapeutics tarafından geliştirilen ve okuma gözlüklerine alternatif olabilecek VIZZ adlı yeni göz damlasını onayladı.

GÖZ BEBEĞİNİ KÜÇÜLTEREK ÇALIŞIYOR

VIZZ, aseklidin adlı bir etken madde kullanarak göz bebeğini nazikçe küçültüyor ve bir kamera merceğini daraltmaya benzer bir "iğne deliği etkisi" yaratıyor.

Bu etki, yakındaki nesnelerin daha net odaklanmasına yardımcı oluyor.

ESKİ TEDAVİLERE GÖRE DAHA AZ YAN ETKİ

Gözün odaklanma kaslarını önemli ölçüde etkilemeyen bu yeni yöntem, eski damlalarda görülen uzak görüşü bulanıklaştırma veya kaş ağrısı gibi yan etkilerden kaçınıyor.

Günde bir kez damlatılan VIZZ, 10 saate kadar net yakın görüş sağlayarak bu alandaki ilk ve tek aseklidin bazlı tedavi olma özelliğini taşıyor.