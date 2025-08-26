Görüntülü görüşme uygulaması Azar'a erişim engeli geldi

Türkiye'de çok geniş bir kullanıcı kitlesi olduğu bilinen canlı yayın ve görüntülü görüşme platformu Azar'a erişim engeli getirildi.

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, "gördüğü lüzum üzerine" bu platform hakkında erişim engeli kararı aldı.

KARAR UYGULAMAYA KONULDU

BTK'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, karar 22 Ağustos 2025 tarihinde verildi.

Yapılan kontrollerde, kararın uygulamaya konulduğu ve azarlive.com adresine erişimin mümkün olmadığı görüldü.

BTK’nın sorgu sayfasında, “azarlive.com, 22/08/2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir.” ifadesine yer verildi.

Kararın gerekçesi henüz bilinmiyor.

AZAR NEDİR

Sohbet ve sosyalleşme uygulaması olarak gözüken Azar, ülkemizde farklı amaçlar için kullanılıyordu.

Azar platformunun uygulamanın kullanım amacına yönelik olarak herhangi bir düzenlemede bulunmaması, erişim engeli getirilmesinin en büyük nedeni.

Ayrıca uygulama, Türkiye'deki App Store ve Play Store’da en çok gelir elde eden uygulamalar arasına girmeyi başarmıştı.