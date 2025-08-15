Göz hastalıklarını teşhis eden dünyanın ilk kontakt lensi geliştirildi

Güney Koreli bilim insanları, göz sağlığı alanında devrim yaratabilecek bir buluşa imza attı.

Araştırma ekibi, retina rahatsızlıklarını teşhis edebilen, dünyanın ilk kablosuz, OLED tabanlı kontakt lensini başarıyla geliştirdi.

ULTRA İNCE OLED EKRANA SAHİP

İnsan saçından bile daha ince (12,5 mikron) olan bu kontakt lens, üzerinde "ultra ince OLED" bir ekran barındırıyor.

Bu ekran, retina boyunca homojen bir ışık yayarak, doktorların geleneksel karanlık oda kurulumlarına ihtiyaç duymadan doğru ölçümler almasını sağlıyor.

GELECEKTEKİ POTANSİYEL KULLANIM ALANLARI

Bu teknolojinin potansiyel uygulamaları sadece teşhisle sınırlı değil.

Gelecekte, bu tür lenslerin miyopi tedavisi, artırılmış gerçeklik (AR) deneyimleri veya beyin sağlığını desteklemek için ışık tabanlı terapi gibi alanlarda da kullanılabileceği öngörülüyor.

Hayvan deneyleri, OLED kontakt lensin güvenli bir şekilde çalıştığını, minimum ısı ürettiğini ve nemli koşullarda bile iyi performans gösterdiğini gösterdi.

Bu, izole muayene odaları yerine aydınlık ve açık kliniklerde gerçekleştirilebilen konforlu ve kullanıcı dostu bir test sağlayabileceği anlamına geliyor.

Bu teknolojinin sunduğu kolaylık, diyabetik retinopati gibi retina hastalıklarının erken teşhisi için çığır açıcı olabilir.