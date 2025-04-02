Gözler Türkiye'de: Starlink, Azerbaycan'da kullanıma sunuldu

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink, Azerbaycan'da kullanıma sunuldu. Bu gelişme, Starlink'in X hesabından yapılan bir paylaşımla duyuruldu.

Starlink'in Azerbaycan'da hizmete başlaması, bölgedeki internet erişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

STARLINK NASIL ÇALIŞIYOR

Starlink, internet bağlantısını Dünya yüzeyine yakın bir yörüngede dolaşan uydular aracılığıyla sağlıyor.

Yaklaşık 550 kilometre yükseklikte konumlanan bu uydular, geleneksel uydu sistemlerine göre daha düşük gecikme süresi sunuyor.

Ortalama 25 milisaniyeye kadar düşen bu gecikme süresi, özellikle çevrim içi oyunlar ve görüntülü görüşmeler gibi anlık yanıt gerektiren uygulamalar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Starlink, şu anda ABD, Fransa, Almanya, Japonya ve Moğolistan gibi birçok ülkede aktif olarak hizmet veriyor. Azerbaycan'ın da bu listeye eklenmesiyle, Starlink'in kapsama alanı daha da genişlemiş oldu.

Türkiye'deki kullanıcılar ise, Starlink'in Türkiye'de ne zaman hizmete gireceğini merak ediyor. Starlink'in hizmet haritasında, Türkiye için "düzenleyici onay sürecinde" ifadesi yer alıyor.

SpaceX, Starlink'i Türkiye'de de hizmete sunmayı planladığını daha önce açıklamıştı. Ancak, hizmetin başlayabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) gerekli onayın alınması gerekiyor.