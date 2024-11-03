GPT-4'ten 100 kat güçlü olacak: OpenAI, yeni yapay zeka modelini yayınlamaya hazırlanıyor

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Yapay zeka alanında lider şirketlerden OpenAI, geliştirdiği büyük dil modelleriyle teknoloji dünyasında ses getirmeye devam ediyor.

Son olarak GPT-4o ve o1 modellerini piyasaya süren şirket, şimdi de Orion kod adlı yeni nesil yapay zeka modelini aralık ayında kullanıma sunmayı planlıyor.

Orion, OpenAI'nin bugüne kadarki en güçlü modeli olacak. Şirket içinde GPT-4'ün halefi olarak görülen Orion'un, GPT-4'ten 100 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

İLK ETAPTA SINIRLI ERİŞİM

OpenAI'nin son iki modelinin aksine, Orion başlangıçta ChatGPT aracılığıyla geniş bir kitleye sunulmayacak.

Bunun yerine, şirket öncelikle yakın iş ortaklarına erişim sağlayacak. Bu ortaklar, Orion'u kullanarak kendi ürünlerini ve özelliklerini geliştirebilecekler.

Orion'un OpenAI içinde GPT-4'ün halefi olarak görülmesine rağmen, şirketin bunu harici olarak GPT-5 olarak adlandırıp adlandırmayacağı henüz net değil.

Orion'un, OpenAI'nin eylül ayında yayınladığı o1 akıl yürütme modelinden ayrı bir geliştirme olduğu belirtiliyor.

Şirketin uzun vadeli hedefi, bu gibi gelişmiş modelleri birleştirerek yapay genel zeka (AGI) oluşturmak.