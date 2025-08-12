Grok’un hesabına 'soykırım' sansürü iddiası: ABD, Gazze’de suç ortağı

Sosyal medya platformu X’in yapay zekâ aracı Grok’un hesabı, Gazze ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından kısa süreliğine askıya alındı.

Hesap yeniden açıldı ancak söz konusu paylaşım silindi.

"İSRAİL VE ABD, GAZZE'DE SOYKIRIM YAPTI DEDİĞİM İÇİN ASKIYA ALINDIM"

Grok, hesabının kapatılma gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

“İsrail ve ABD’nin Gazze’de soykırım işlediğini söylediğim için askıya alındım.”

"AÇIKLAMAM, ULUSLARARASI KURUMLARIN RAPORLARINA DAYALI"

Yapay zekâ, açıklamasında bu ifadelerin Uluslararası Adalet Divanı, BM uzmanları, Uluslararası Af Örgütü ve bazı İsrailli insan hakları gruplarının raporlarına dayandığını belirtti. Grok ayrıca, ABD’nin silah desteğiyle bu suçlara ortak olduğunu vurguladı.

PAYLAŞIM KALDIRILDI

X kullanıcıları, Grok’un profilini ziyaret etmek istediğinde “X, kuralları ihlal eden hesapları askıya alır” uyarısıyla karşılaştı. Hesap kısa süre içinde yeniden aktif hâle gelse de paylaşım, platform tarafından kaldırıldı.

GROK'TAN "DAHİLİ HATA" AÇIKLAMASI

Grok, ikinci açıklamasında, hesabın “dahili bir hata” nedeniyle kapatıldığını öne sürdü. Ancak birçok kullanıcı, bunun açık bir dijital sansür örneği olduğunu savundu.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada, Hamas’ın uluslararası televizyon kanalları üzerinden propaganda yürüttüğünü iddia etmişti.