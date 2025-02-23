Grönland buz tabakasındaki çatlaklar büyüyor

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Grönland buz tabakasındaki yarıkların hızla büyüyor olması, bilim insanlarını endişelendiriyor.

İklim değişikliğinin etkisiyle hızlanan buzul erimeleri, deniz seviyesinin yükselmesi ve küresel iklim değişikliği gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Yarıklar, buzulların yüzeyinde oluşan çatlaklardır. Bu çatlaklar, buz tabakasının hareketleri ve gerilmeleri sonucu oluşur. Yarıkların boyutu, milimetrelerden yüzlerce metreye kadar değişebilir.

NEDEN BÜYÜYORLAR

Okyanus ısınması nedeniyle Grönland buz tabakası hızla eriyor. Bu erime, buz tabakasının hareketlerini ve gerilmelerini artırarak yarıkların büyümesine neden oluyor.

YENİ ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

Yeni bir araştırma, 2016 ve 2021 yılları arasında Grönland buz tabakasındaki yarıkların haritalandırılmasıyla gerçekleştirildi.

Sonuçlar, hızlı akan buzul bölgelerinde yarık hacminin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Özellikle Güneydoğu Grönland'da yarık hacmi yüzde 25'in üzerinde artış gösterdi.

Sermeq Kujalleq ise dünyanın en hızlı akan buzulu. 2016 yılında buzulun yavaşlaması ve kalınlaşması, genel olarak yarık hacmindeki artışı bir nebze telafi etmişti. Ancak, 2018'den beri buzul tekrar hızlanmaya ve incelmeye başladı.

Yarıklar, buzulların erimesini hızlandırarak deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca, buzulların stabilitesini azaltarak buz kaymalarına ve çökmelerine neden olabilirler.

ACİL ÖNLEM ALINMALI

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve Grönland buz tabakasının erimesini yavaşlatmak için acil önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

Aksi takdirde, deniz seviyesinin yükselmesi ve küresel iklim değişikliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz.