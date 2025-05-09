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Haber Merkezi

GTA 6'nın yeni fragmanı, yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde tüm platformlarda toplam 475 milyon izlenmeye ulaşarak inanılmaz bir rekora imza attı.

Bu rakam, bir video için ilk günde elde edilen en yüksek izlenme sayısı olarak kayıtlara geçti.

Sadece YouTube'da 69 milyon kez izlenen fragman, X ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarındaki izlenmelerle bu devasa sayıya ulaştı.

Şu an itibarıyla fragmanın YouTube'daki izlenme sayısı 92 milyona, X'teki izlenme sayısı ise 110 milyona ulaşmış durumda.

FRAGMANDA ÇALAN ŞARKI DA PATLADI

GTA 6 fragmanı, sadece oyunun kendisiyle değil, kullanılan müzikle de büyük ilgi uyandırdı.

Spotify verilerine göre, fragmanda çalan The Pointer Sisters'ın "Hot Together" şarkısının dinlenme sayısı, yayınlandığı ilk günde yüzde 182 bin gibi olağanüstü bir artış gösterdi.

OYUN NE ZAMAN ÇIKACAK

Tüm dünyada milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için resmi olarak piyasaya sürülecek.