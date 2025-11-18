GTA 6 fragmanından rekor: YouTube'un en çok izlenen tanıtım videosu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rockstar Games, iki yıl önce yayınladığı Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanıyla oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Sayısız izlenme rakamına ulaşan bu fragman, şimdi de önemli bir rekor iddiasıyla gündeme oturdu.

REKLAMSIZ İZLENMEDE ZİRVEDE

Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanının, YouTube üzerinde 269 milyon izlenme sayısını aşarak reklamsız kategoride tüm zamanların bir numaralı fragmanı olduğu iddia ediliyor.

Bu başarı, şirketin herhangi bir reklam desteği kullanmadan tamamen organik bir şekilde bu rakamlara ulaşmasıyla dikkat çekiyor.

Videonun altında 1 milyondan fazla yorum bulunurken, ikinci fragmanın da 150 milyona yakın izlendiği belirtiliyor.

Rockstar Games'in bu fragmanı paraya çevirme yoluna gitmeyip, organik etkileşimle bu noktaya gelmesi büyük bir başarı olarak görülüyor.

KASIM 2026'YA ERTELENMİŞTİ

Oyunun çıkış takvimiyle ilgili yaşanan son gelişmeler, GTA 6'nın Kasım 2026'da piyasaya sürüleceğini işaret ediyor.

Hayranlar, oyunun tam oynanış videosunu veya yeni detaylarını beklerken mevcut fragmanlara yoğun ilgi göstermeye devam ediyor.