Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınladı.
İlk GTA 6 fragmanı ile birlikte yıllardır süren sızıntılar da doğrulanmış oldu: Yeni oyun ile bir kez daha Vice City plajlarına yolculuk yapacağız.
Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.
GTA 6 fragmanı YouTube'da rekor kırdı
Rockstar Games kanalında yayınlanan GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 14 saatte 65 milyon izlenmeye ulaşarak içerik üreticisi Mr.Beast'in rekorunu kırdı.
Dünyaca ünlü içerik üreticisi Mr.Beast, daha önce 24 saatte 59,4 milyon izlenerek rekoru kırmayı başarmıştı.
GTA 6 fragmanı, şu anda YouTube üzerinde 100 milyon izlenmeye ulaşmış durumda.
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