GTA 6 ne zaman çıkacak: Eski Rockstar yöneticisinden açıklama var

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Rockstar Games, yıllar süren bekleyişin ardından merakla beklenen GTA 6 fragmanını yayınlamıştı.

Rockstar Games'in fragmanının hemen ardından paylaştığı basın açıklamasına göre GTA 6, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılında çıkış yapacak.

Rockstar Games kanalında yayınlanan GTA 6 fragmanı, YouTube üzerinde 14 saatte 65 milyon izlenmeye ulaşarak içerik üreticisi Mr.Beast'in rekorunu kırdı.

GTA 6 İLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Rockstar Games'in merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Eski Rockstar geliştiricisi Obbe Vermeij, oyunun "yüzde 100 mükemmel" olana kadar piyasaya sürülmeyeceğini ve PC oyuncularının 2027 yılına kadar beklemek zorunda kalabileceğini açıkladı.

Vermeij, Rockstar North'un altın çağında GTA 3 ve GTA 4 gibi efsanevi oyunların geliştirilmesinde teknik direktör olarak görev almış önemli bir isim.

Vermeij'e göre Rockstar, oyundan tamamen memnun kalmadığı sürece GTA 6'yı piyasaya sürmeyecek.

Vermeij, GTA 4'ün çıkış tarihinin, orijinal tarihinden yaklaşık dört ay önce ertelendiğini hatırlatarak, "GTA 6 için de benzer bir durum yaşanabilir. Rockstar, oyunun 2025'te çıkıp çıkmayacağına muhtemelen mayıs ayına kadar karar veremeyecek" dedi.

GTA 4'ün gecikmesinin nedenleri arasında hatalı kodlar, ek süre gerektiren görevler ve PlayStation 3'teki performans sorunları yer alıyordu.

Vermeij, GTA 6'nın GTA 4'ten çok daha iddialı bir proje olduğunu ve kapsamlı bir geliştirme süreci gerektirdiğini vurguladı.